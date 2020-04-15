Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наталья Кочанова провела прямую телефонную линию Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова сегодня провела прямую телефонную линию. Звонки поступали со всей страны. Тематика обращений разная и по...

Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова сегодня провела прямую телефонную линию. Звонки поступали со всей страны. Тематика обращений разная и по масштабам, и по содержанию. В основном людей волновали частные вопросы: работа ЖКХ, трудоустройство и улучшение жилищных условий. С некоторыми из них разбирались прямо в ходе прямой линии. Так, решить проблему с затоплением подвала одного из жилых домов Новополоцка направили городскую аварийную службу. В оперативном порядке поручили запустить новые лифты в одной из столичных многоэтажек.Обращались белорусы с предложениями и инициативами: открыть в Смолевичах еще одну аптеку и создать в местном клубе дополнительные кружки для развития молодежи; усилить в стране профилактику глазных заболеваний и организовать разъяснительную работу в области гигиены. Звучали благодарности за решенные проблемы. Прямая телефонная линия работала до того времени, пока не прекратились звонки. Вопросы, требующие более тщательного изучения, взяты на особый контроль.