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Наталья Кочанова провела прямую телефонную линию

15.04.2020 17:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова сегодня провела прямую телефонную линию. Звонки поступали со всей страны. Тематика обращений разная  и по масштабам, и по содержанию. В основном людей волновали частные вопросы: работа ЖКХ, трудоустройство и улучшение жилищных условий. С некоторыми из них разбирались прямо в ходе прямой линии. Так, решить проблему с затоплением подвала одного из жилых домов Новополоцка направили городскую аварийную службу. В оперативном порядке поручили запустить новые лифты в одной из столичных многоэтажек.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Обращения граждан и те вопросы, которые поступали сегодня на прямую линию,  касалась, конечно, местных органов власти.  И эти вопросы, конечно, должны решаться оперативно на местах. Нельзя заставлять людей ждать по месяцу, по два, чтобы они были вынуждены обращаться в другие инстанции, потому что их вопрос не решается.  У нас принято хорошее законодательство по обращению граждан. У нас сегодня есть различные методы и формы работы с людьми. Каждый должен решать их на своем уровне".

Обращались белорусы с предложениями и инициативами: открыть в Смолевичах еще одну аптеку и создать в местном клубе дополнительные кружки для развития молодежи; усилить в стране профилактику глазных заболеваний и организовать разъяснительную работу в области гигиены. Звучали благодарности за решенные проблемы. Прямая телефонная линия работала до того времени,  пока не прекратились звонки. Вопросы, требующие более тщательного изучения, взяты на особый контроль.

 
 
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Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова сегодня провела прямую телефонную линию. Звонки поступали со всей страны. Тематика обращений разная  и по...
 
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