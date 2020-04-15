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Наталья Кочанова провела прямую телефонную линию
15.04.2020 17:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСпикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова сегодня провела прямую телефонную линию. Звонки поступали со всей страны. Тематика обращений разная и по масштабам, и по содержанию. В основном людей волновали частные вопросы: работа ЖКХ, трудоустройство и улучшение жилищных условий. С некоторыми из них разбирались прямо в ходе прямой линии. Так, решить проблему с затоплением подвала одного из жилых домов Новополоцка направили городскую аварийную службу. В оперативном порядке поручили запустить новые лифты в одной из столичных многоэтажек.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Обращения граждан и те вопросы, которые поступали сегодня на прямую линию, касалась, конечно, местных органов власти. И эти вопросы, конечно, должны решаться оперативно на местах. Нельзя заставлять людей ждать по месяцу, по два, чтобы они были вынуждены обращаться в другие инстанции, потому что их вопрос не решается. У нас принято хорошее законодательство по обращению граждан. У нас сегодня есть различные методы и формы работы с людьми. Каждый должен решать их на своем уровне".
Обращались белорусы с предложениями и инициативами: открыть в Смолевичах еще одну аптеку и создать в местном клубе дополнительные кружки для развития молодежи; усилить в стране профилактику глазных заболеваний и организовать разъяснительную работу в области гигиены. Звучали благодарности за решенные проблемы. Прямая телефонная линия работала до того времени, пока не прекратились звонки. Вопросы, требующие более тщательного изучения, взяты на особый контроль.
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Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова сегодня провела прямую телефонную линию. Звонки поступали со всей страны. Тематика обращений разная и по...
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