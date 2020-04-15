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Большинство белорусских аптек обеспечено защитными масками и антисептиками

15.04.2020 18:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"КГК возобновил мониторинг аптечной сети страны по вопросу наличия защитных масок и антисептиков. Если сравнивать с тем, что было в начале апреля, то ситуация кардинально улучшилась. Теперь маски и антисептики есть в большинстве аптек", - сказал начальник главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Павел Пинчук.

Так, сотрудники контрольного ведомства обследовали 1081 аптеку. По данным на 13 апреля, маски были в наличии в 964 аптеках (89%), антисептики на спиртовой основе - в 893 (83%). В государственных аптеках указанные товары были в продаже практически везде.

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"КГК возобновил мониторинг аптечной сети страны по вопросу наличия защитных масок и антисептиков. Если сравнивать с тем, что было в начале апреля, то ситуация...
 
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