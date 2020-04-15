Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Большинство белорусских аптек обеспечено защитными масками и антисептиками "КГК возобновил мониторинг аптечной сети страны по вопросу наличия защитных масок и антисептиков. Если сравнивать с тем, что было в начале апреля, то ситуация...

"КГК возобновил мониторинг аптечной сети страны по вопросу наличия защитных масок и антисептиков. Если сравнивать с тем, что было в начале апреля, то ситуация кардинально улучшилась. Теперь маски и антисептики есть в большинстве аптек", - сказал начальник главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Павел Пинчук.Так, сотрудники контрольного ведомства обследовали 1081 аптеку. По данным на 13 апреля, маски были в наличии в 964 аптеках (89%), антисептики на спиртовой основе - в 893 (83%). В государственных аптеках указанные товары были в продаже практически везде.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите