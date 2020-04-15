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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусская армия передала в больницы страны медицинское оборудование Белорусская армия передала в больницы страны медицинское оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, а также кислородно-ингаляционные...

Белорусская армия передала в больницы страны медицинское оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, а также кислородно-ингаляционные станции, каждая из которых позволяет осуществлять кислородную поддержку одновременно 20 пациентов."На сегодня в Вооруженных Силах удается сохранить благоприятную эпидемиологическую обстановку. Временно ограничены увольнения, посещения военнослужащих, мероприятия, связанные с перемещением воинских подразделений. Особое внимание уделяется контролю за состоянием здоровья участников парада. На контрольно-пропускных пунктах воинских частей развернуты медицинские посты, где ежедневно перед тем, как пройти на территорию части, проходят осмотр и, при необходимости, термометрию все военнослужащие контрактной службы и гражданский персонал", - отметили в Минобороны.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите