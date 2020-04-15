Минская областная организация БПРЗ передала борисовским медикам 400 медкомбинезонов

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Обращаясь к медикам Борисовщины, Александр Александрович поблагодарил их за самоотверженный труд и пожелал здоровья. «Берегите себя», – заключил он.

Руководство учреждений здравоохранения, в свою очередь, высказало слова благодарности в адрес ФПБ, а также отраслевого профсоюза Минской области за поддержку и помощь, которая в реалиях сегодняшнего дня бесценна.

Александр Дрейчук отметил, что средства защиты закуплены Федерацией профсоюзов Беларуси для различных учреждений здравоохранения Беларуси. В ближайшее время медкомбинезоны будут переданы медработникам и других районов Минской области.