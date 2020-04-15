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В Орше открылся «Грошык» - первый «жесткий дискаунтер» в витебском регионе

15.04.2020 18:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Орше 15 апреля открылся первый дискаунтер сети «Грошык». Он разместился по улице Семенова, 27а на площади около 1,4 тысячи кв.м.


Торговый зал занимает почти 600 «квадратов», здесь работают 6 касс. Возле дискаунтера — парковка на 30 мест.

Цены в оршанском «Грошыке» такие: килограмм бананов стоит 2,19 рубля, кило яблок — 1,99 рубля, огурцов — 2,19 рубля. Два килограмма пшеничной муки или бутылка подсолнечного масла — 1,79 рубля, 400-граммовая пачка среднекалорийного майонеза — 1,39 рубля, кило минтая — 4,99 рубля.

Оршанский «Грошык» расположен в южной части города. Делать тут покупки удобно и жителям городских «спутников» — Барани и Болбасово.

Сеть «жестких» дискаунтеров «Грошык» заработала в Беларуси с конца февраля. Уже работают магазины в Слониме, Солигорске, Гомеле, Бресте и других городах.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Сеть «жестких» дискаунтеров «Грошык» заработала в Беларуси с конца февраля. Уже работают магазины в Слониме, Солигорске, Гомеле, Бресте и других городах.
 
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