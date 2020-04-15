ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В деревне Нарчи, которая почти полностью сгорела, «поработали» мародеры: украли столбы и технику

15.04.2020 18:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В деревне Нарчи Щучинского района, которая почти полностью сгорела, неизвестные украли оставшиеся во дворах обгоревшие металлические оси повозок, столбы от ограждений, а также сельскохозяйственную технику. Всего похищено около 600 килограммов металла. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает «Гродненская правда».


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли следы, по которым будут проводить экспертизу. Также были допрошены потерпевшие и свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, деревня Нарчи почти полностью сгорела 7 апреля. МЧС сообщало: пожаром уничтожены 19 нежилых и два жилых дома, а также 23 хозпостройки. Также огнем повреждены два нежилых дома и два сарая. Сейчас в деревне осталось 7 домов, которые огонь не тронул. Пожар произошел из-за пала травы. 70-летний местный житель во дворе своего дома жег сухую траву. Мужчина сказал, что контролировал процесс, в дом ушел, когда все потухло. Однако через некоторое время к нему пришел односельчанин и сообщил о пожаре у него во дворе.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 304 УК «Нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В деревне Нарчи Щучинского района, которая почти полностью сгорела, неизвестные украли оставшиеся во дворах обгоревшие металлические оси повозок, столбы от...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Орше открылся «Грошык» - первый «жесткий дискаунтер» в витебском регионе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика