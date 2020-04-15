В деревне Нарчи, которая почти полностью сгорела, «поработали» мародеры: украли столбы и технику

Источник материала: Tut.by

В деревне Нарчи Щучинского района, которая почти полностью сгорела, неизвестные украли оставшиеся во дворах обгоревшие металлические оси повозок, столбы от ограждений, а также сельскохозяйственную технику. Всего похищено около 600 килограммов металла. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает «Гродненская правда».



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли следы, по которым будут проводить экспертизу. Также были допрошены потерпевшие и свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, деревня Нарчи почти полностью сгорела 7 апреля. МЧС сообщало: пожаром уничтожены 19 нежилых и два жилых дома, а также 23 хозпостройки. Также огнем повреждены два нежилых дома и два сарая. Сейчас в деревне осталось 7 домов, которые огонь не тронул. Пожар произошел из-за пала травы. 70-летний местный житель во дворе своего дома жег сухую траву. Мужчина сказал, что контролировал процесс, в дом ушел, когда все потухло. Однако через некоторое время к нему пришел односельчанин и сообщил о пожаре у него во дворе.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 304 УК «Нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере».