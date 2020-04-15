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В деревне Нарчи, которая почти полностью сгорела, «поработали» мародеры: украли столбы и технику
15.04.2020 18:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В деревне Нарчи Щучинского района, которая почти полностью сгорела, неизвестные украли оставшиеся во дворах обгоревшие металлические оси повозок, столбы от ограждений, а также сельскохозяйственную технику. Всего похищено около 600 килограммов металла. По факту кражи возбуждено уголовное дело,
Следователи осмотрели место происшествия и изъяли следы, по которым будут проводить экспертизу. Также были допрошены потерпевшие и свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, деревня Нарчи
В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 304 УК «Нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере».
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В деревне Нарчи Щучинского района, которая почти полностью сгорела, неизвестные украли оставшиеся во дворах обгоревшие металлические оси повозок, столбы от...
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