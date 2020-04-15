Онлайн-награждение победителей конкурса инициатив Проекта ЕС-ПРООН пройдет 5 мая

Источник материала: Единство

Церемония вручения сертификатов победителям дополнительного конкурса инициатив, направленных на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства пройдет 5 мая. В числе победителей по Борисовскому району – инициатива «Инката-Бор».

Она заключается в том, что в Борисове будет создан региональный инновационный центр «Технопарк «ИнКата-Бор», который будет содействовать становлению и развитию инновационного технологического предпринимательства в Борисовском районе.

В рамках инициативы «Технопарк «ИнКата-Бор» будет организована работа по выявлению предпринимателей, студентов, изобретателей, специалистов действующих предприятий, вынашивающих идеи инновационных технологических проектов. Их пригласят стать резидентами технопарка. Особое внимание будет уделено проектам в передовых областях науки и техники: нанотехнологии, микроэлектроники, аэрокосмических технологий, автоматизации производственных объектов, силовой электроники, медицинского оборудования, робототехники и др.

Далее будет организовано инкубирование резидентов: бизнес- и техническая акселерация технологических проектов на протяжении всего пути – от идеи до первого рабочего прототипа, его последующего массового производства и запуска международных продаж.

Для этих целей в Борисове будут возведены и оборудованы пневмокаркасные здания офисного и производственного назначения, в которых и разместится технопарк (900 кв. м). Будет оборудовано не менее 23 автоматизированных рабочих мест.

Работа технопарка и его резидентов, а также оказание им услуг будет организовано посредством разработанной в рамках инициативы автоматизированной системы контроля и управления движением средств фонда инновационного развития технопарка. Ее внедрение позволит автоматизировать работу этого фонда, упростить для резидентов процедуры получения, использования и контроля расходования средств данного фонда. Кроме того, в технопарке будет сформирована единая цифровая среда для управления проектами резидентов, оказания им инжиниринговых, образовательных и консалтинговых услуг, оптимизации их взаимодействия, развития кооперации, субконтракции, формирования производственных цепочек добавленной стоимости и получения синергетического эффекта, оптимизации административных процедур взаимодействия технопарка с резидентами (регистрация резидентов, аренда помещений и оборудования, подача и рассмотрение заявок, предоставление отчетности, проведение мероприятий и т. д.). Эта система будет интегрирована с автоматизированными системами других сервисов ООО «ИнКата», и резиденты технопарка смогут воспользоваться всеми инструментами поддержки инновационных проектов, которыми располагает ООО «ИнКата»: конструкторским бюро, центром разработки и внедрения программного обеспечения, центром прототипирования и опытного производства, грантовой и консалтинговой службами.

Планируется, что на момент завершения инициативы в 2021 г. численность резидентов технопарка составит не менее 16 человек, численность работников резидентов технопарка – не менее 28 человек. Объем производства инновационной продукции составит 2 623 000 рублей.