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В зоне особой ответственности

16.04.2020 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В зоне особой ответственности

Закрытой на замок калиткой и предупредительной табличкой встречает посетителей отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в д. Бастуны. С целью минимизации распространения вирусных инфекций среди проживающих в отделении посещение ограничено.


В зоне особой ответственности

— Об установленном порядке родственники наших постояльцев, проживающие в Беларуси, предупреждены, иностранные граждане не приезжают — в соседних странах границы закрыты, — объясняет особый режим заведующая отделением Марина Викторовна Жуковская. — Есть возможность передать необходимые вещи или подарки через наших работников. Проживающим запрещен выход за пределы территории отделения, все заказы о доставке покупок магазина, книг из библиотеки выполняет социальный работник. При острой необходимости посещения постояльцем медицинского специалиста в районной больнице обязательно заранее записываем его и соблюдаем все меры предосторожности. К слову, заселение новых жильцов в отделение пока также временно приостановлено. На сегодняшний день здесь проживают 40 человек.

Трудовая смена у двадцати сотрудников отделения начинается и заканчивается с «санпропускника», где происходит измерение температуры с занесением сведений в журнал здоровья. Контроль осуществляет медработник отделения. При выявлении признаков вирусного заболевания работник будет отстранен от деятельности и направлен к врачу.


В зоне особой ответственности

За чистотой, проветриванием и регулярной дезинфекцией общественных мест, например, столовой, санузлов, комнаты отдыха, лестничных пролетов и др., особый контроль. Повсеместно размещены антисептики и напоминания о необходимости мытья и обработки рук. Да и устные увещевания о соблюдении личной гигиены здесь постоянны: все-таки подопечные хоть и мудрые люди, но иногда беспечны. А наша с вами задача — уберечь их.


В зоне особой ответственности

С 15 марта ограничено посещение и Дома совмест-ного самостоятельного прожи-вания в д. Германишки.

Галина ШЛЕМПО.

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Закрытой на замок калиткой и предупредительной табличкой встречает посетителей отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в...
 
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