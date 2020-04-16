|
Православные верующие сегодня встречают Великий четверг
16.04.2020 08:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕще этот день называется "чистым" - для очищения духовного и физического. Разрешается наводить порядок дома и готовить пасхальную еду. К церковным службам можно присоединиться через наши телеканалы.
В минском Свято-Духовом Кафедральном соборе сегодня пройдет чин умовения ног
Его впервые в прямом эфире покажут на
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня увидим в прямом эфире на "НТВ-Беларусь"Трансляция из Иерусалима начнется в 13:15 в субботу. Наши коллеги - телеканал СТВ - проведут прямую трансляцию пасхального богослужения из Свято-Успенского монастыря в Жировичах. Начало в 23:30. А главное богослужение на Светлое Христово Воскресение по традиции на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще этот день называется "чистым" - для очищения духовного и физического. Разрешается наводить порядок дома и готовить пасхальную еду. К церковным службам можно...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)