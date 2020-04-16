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В минском Свято-Духовом Кафедральном соборе сегодня пройдет чин умовения ног





Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня увидим в прямом эфире на "НТВ-Беларусь"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Православные верующие сегодня встречают Великий четверг Еще этот день называется "чистым" - для очищения духовного и физического. Разрешается наводить порядок дома и готовить пасхальную еду. К церковным службам можно...

Еще этот день называется "чистым" - для очищения духовного и физического. Разрешается наводить порядок дома и готовить пасхальную еду. К церковным службам можно присоединиться через наши телеканалы.Его впервые в прямом эфире покажут на. Литургия начнется ровно в полдень. Завтра состоятся богослужения в честь Великой пятницы. 17 апреля продолжится трансляция подготовительных божественных литургий.- Вечерня с выносом Плащаницы и чин ее погребения.Трансляция из Иерусалима начнется в 13:15 в субботу. Наши коллеги - телеканал СТВ - проведут прямую трансляцию пасхального богослужения из Свято-Успенского монастыря в Жировичах. Начало в 23:30. А главное богослужение на Светлое Христово Воскресение по традиции насостоится ближе к полуночи.