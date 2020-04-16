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Православные верующие сегодня встречают Великий четверг

16.04.2020 08:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Еще этот день называется "чистым" - для очищения духовного и физического. Разрешается наводить порядок дома и готовить пасхальную еду.  К церковным службам можно присоединиться через наши телеканалы. 


В минском Свято-Духовом Кафедральном соборе сегодня пройдет чин умовения ног


Его впервые в прямом эфире покажут на "Беларусь 3". Литургия начнется ровно в полдень. Завтра состоятся богослужения в честь Великой пятницы. 17  апреля продолжится трансляция подготовительных божественных литургий. На третьей кнопке  - Вечерня с выносом Плащаницы и чин ее погребения. 

Православные верующие сегодня встречают Великий четверг


Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня увидим в прямом эфире на "НТВ-Беларусь"

Трансляция из Иерусалима начнется в 13:15 в субботу. Наши коллеги - телеканал СТВ - проведут прямую трансляцию пасхального богослужения из Свято-Успенского монастыря в Жировичах. Начало в 23:30. А главное богослужение на Светлое Христово Воскресение  по традиции  на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" состоится ближе к полуночи. 

 
 
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Еще этот день называется "чистым" - для очищения духовного и физического. Разрешается наводить порядок дома и готовить пасхальную еду.  К церковным службам можно...
 
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