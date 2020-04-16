Посетитель Брестской крепости случайно нашел человеческие останки

Источник материала: Tut.by

Останки военнослужащего Войска Польского нашли недалеко от Северо-Западных ворот Брестской крепости, пишет Zarya.by .





Вечером 14 апреля один из посетителей Брестской крепости обратил внимание на лисью нору в крепостном валу, возле которой лежали костные останки. В раскопе он также нашел человеческий череп, кусок ткани цвета хаки и польскую мундирную пуговицу образа 1936 года.





Приехавшие оперативники все осмотрели и подняли из-под земли костные останки. С полным человеческим скелетом также найдено солдатское снаряжение: ботинки и поясной ремень образца 1931 года, два патронных подсумка, штык карабина «Маузер» образца 1924/29 года, кошелек с двумя банкнотами 1930 года номиналом 20 злотых, монеты достоинством 50, 10 и 5 грошей, складной нож. Останки и вещи собраны Следственным комитетом для экспертизы.

Во время обороны Брестской крепости польским гарнизоном в сентябре 1939 года в районе Северо-Западных ворот Брестской крепости были позиции 33-го пехотного батальона под командованием капитана Шчупака.



