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Посетитель Брестской крепости случайно нашел человеческие останки

16.04.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Останки военнослужащего Войска Польского нашли недалеко от Северо-Западных ворот Брестской крепости, пишет Zarya.by.


Вечером 14 апреля один из посетителей Брестской крепости обратил внимание на лисью нору в крепостном валу, возле которой лежали костные останки. В раскопе он также нашел человеческий череп, кусок ткани цвета хаки и польскую мундирную пуговицу образа 1936 года.


Приехавшие оперативники все осмотрели и подняли из-под земли костные останки. С полным человеческим скелетом также найдено солдатское снаряжение: ботинки и поясной ремень образца 1931 года, два патронных подсумка, штык карабина «Маузер» образца 1924/29 года, кошелек с двумя банкнотами 1930 года номиналом 20 злотых, монеты достоинством 50, 10 и 5 грошей, складной нож. Останки и вещи собраны Следственным комитетом для экспертизы.

Во время обороны Брестской крепости польским гарнизоном в сентябре 1939 года в районе Северо-Западных ворот Брестской крепости были позиции 33-го пехотного батальона под командованием капитана Шчупака.


 
 
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Место захоронения помогла обнаружить лисья нора.
 
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