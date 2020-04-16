ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Администрация Президента проводит мониторинг ситуации в легкой промышленности

16.04.2020 08:50 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Беларуси продолжат наращивать производство масок и защитной одежды. Обеспечить ими всех в начале недели  потребовал Глава государства. По его поручению  Администрация Президента проводит мониторинг ситуации в легкой промышленности. Швейные предприятия рассматривают переход на сменную работу, а правительство готовит резерв из полутысячи швей, обучаемых на данный момент по всей стране. Это заявил вице-премьер Игорь Петришенко. По его словам, сейчас на выпуск масок переориентировались около сотни предприятий. Среди них и "Милавица", где замглавы правительства побывал накануне.

По словам вице-премьера, учреждения здравоохранения отдельно получают маски с соответствующей сертификацией. Пока что страна не производит их в нужном объеме, поэтому часть закупают. За счет поставок из КНР и внутреннего производства  респираторами обеспечивают врачей, работающих с заболевшими COVID-19. По словам Игоря Петришенко,  таких средств защиты сейчас хватает. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси продолжат наращивать производство масок и защитной одежды. Обеспечить ими всех в начале недели  потребовал Глава государства. По его поручению ...
 
Новости дня
Новости общества
 
Посетитель Брестской крепости случайно нашел человеческие останки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
16.04.2020
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика