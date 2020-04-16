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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Администрация Президента проводит мониторинг ситуации в легкой промышленности В Беларуси продолжат наращивать производство масок и защитной одежды. Обеспечить ими всех в начале недели потребовал Глава государства. По его поручению ...

В Беларуси продолжат наращивать производство масок и защитной одежды. Обеспечить ими всех в начале недели потребовал Глава государства. По его поручению. Швейные предприятия рассматривают переход на сменную работу, а правительство готовит резерв из полутысячи швей, обучаемых на данный момент по всей стране. Это заявил вице-премьер Игорь Петришенко. По его словам, сейчас на выпуск масок переориентировались около сотни предприятий.По словам вице-премьера, учреждения здравоохранения отдельно получают маски с соответствующей сертификацией. Пока что страна не производит их в нужном объеме, поэтому часть закупают. За счет поставок из КНР и внутреннего производства респираторами обеспечивают врачей, работающих с заболевшими COVID-19. По словам Игоря Петришенко, таких средств защиты сейчас хватает.