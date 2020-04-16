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Администрация Президента проводит мониторинг ситуации в легкой промышленности
16.04.2020 08:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси продолжат наращивать производство масок и защитной одежды. Обеспечить ими всех в начале недели потребовал Глава государства. По его поручению
По словам вице-премьера, учреждения здравоохранения отдельно получают маски с соответствующей сертификацией. Пока что страна не производит их в нужном объеме, поэтому часть закупают. За счет поставок из КНР и внутреннего производства респираторами обеспечивают врачей, работающих с заболевшими COVID-19. По словам Игоря Петришенко, таких средств защиты сейчас хватает.
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В Беларуси продолжат наращивать производство масок и защитной одежды. Обеспечить ими всех в начале недели потребовал Глава государства. По его поручению ...
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