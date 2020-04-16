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В Брестской крепости нашли останки военнослужащего Войска Польского
16.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Вечером 14-го апреля один из посетителей Брестской крепости обратил внимание на лисью нору в крепостном валу, возле которой лежали костные останки. В раскопе он также нашел человеческий череп, кусок ткани цвета хаки и польскую мундирную пуговицу образа 1936 года.
Вызванными к месту страшной находки сотрудниками Следственного комитета и милиции произведен осмотр местности и подъем костных останков. С полным человеческим скелетом также найдено солдатское снаряжение: ботинки и поясной ремень образца 1931 года, два патронных подсумка, штык карабина «Маузер» образца 1924/29 года, кошелек с двумя банкнотами 1930 года номиналом 20 злотых, монеты достоинством 50, 10 и 5 грошей, складной нож. Останки и вещи собраны Следственным комитетом для экспертизы.
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