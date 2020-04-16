ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Брестской крепости нашли останки военнослужащего Войска Польского

16.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

В Брестской крепости нашли останки военнослужащего Войска Польского
Останки военнослужащего Войска Польского обнаружены недалеко от Северо-Западных ворот Брестской крепости.

Вечером 14-го апреля один из посетителей Брестской крепости обратил внимание на лисью нору в крепостном валу, возле которой лежали костные останки. В раскопе он также нашел человеческий череп, кусок ткани цвета хаки и польскую мундирную пуговицу образа 1936 года.

Вызванными к месту страшной находки сотрудниками Следственного комитета и милиции произведен осмотр местности и подъем костных останков. С полным человеческим скелетом также найдено солдатское снаряжение: ботинки и поясной ремень образца 1931 года, два патронных подсумка, штык карабина «Маузер» образца 1924/29 года, кошелек с двумя банкнотами 1930 года номиналом 20 злотых, монеты достоинством 50, 10 и 5 грошей, складной нож. Останки и вещи собраны Следственным комитетом для экспертизы.


В Брестской крепости нашли останки военнослужащего Войска Польского
Во время обороны Брестской крепости польским гарнизоном в сентябре 1939 года в районе Северо-Западных ворот Брестской крепости были позиции 33-го пехотного батальона под командованием капитана Шчупака.

Олег ГРЕБЕННИКОВ,
областная газета «Заря»

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Подготовлен проект указа о поддержке экономики
Система радиационного контроля и мониторинга окружающей среды в Беларуси на современном этапе »
Новости дня
Новости общества
 
Администрация Президента проводит мониторинг ситуации в легкой промышленности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
16.04.2020
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика