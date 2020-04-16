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В 13:00 состоится стрим "Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19"

16.04.2020 11:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Участники:

1. Начальник Главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Министерства здравоохранения Республики Беларусь Александр Пацеев;

2. Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь Геннадий Трубило;

3. Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

Начало трансляции в 13:00. 

Ссылка - https://www.youtube.com/user/belpresscenter/live

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Участники: 1. Начальник Главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Министерства здравоохранения...
 
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