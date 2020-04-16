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В 13:00 состоится стрим "Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19"
16.04.2020 11:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУчастники:
1. Начальник Главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Министерства здравоохранения Республики Беларусь Александр Пацеев;
2. Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь Геннадий Трубило;
3. Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.
Начало трансляции в 13:00.
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Участники: 1. Начальник Главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Министерства здравоохранения...
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