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К марафону "Вместе против вируса" присоединились активисты из населенного пункта Круглое

16.04.2020 09:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

К марафону "Вместе против вируса" по оказанию помощи и оснащению медицинских учреждений средствами индивидуальной защиты  присоединились активисты из населенного пункта Круглое.  Волонтеры движения "Доброе сердце" Белорусского республиканского союза молодежи  передали районной больнице партию многоразовых медицинских масок. Они изготовлены руками школьников во время каникул. Вместе с масками медработникам переданы и открытки со словами поддержки от местных жителей. 
 
 
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К марафону "Вместе против вируса" по оказанию помощи и оснащению медицинских учреждений средствами индивидуальной защиты  присоединились активисты из...
 
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