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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так К марафону "Вместе против вируса" присоединились активисты из населенного пункта Круглое К марафону "Вместе против вируса" по оказанию помощи и оснащению медицинских учреждений средствами индивидуальной защиты присоединились активисты из...

К марафону "Вместе против вируса" по оказанию помощи и оснащению медицинских учреждений средствами индивидуальной защиты присоединились активисты из населенного пункта Круглое. Волонтеры движения "Доброе сердце" Белорусского республиканского союза молодежи передали районной больнице партию многоразовых медицинских масок. Они изготовлены руками школьников во время каникул. Вместе с масками медработникам переданы и открытки со словами поддержки от местных жителей.