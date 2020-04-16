Молодежь Дубровенщины присоединилась к добросердечному марафону

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





14 апреля областная организация БРСМ дала старт добросердечному марафону в поддержку медработников #СпасибоМедикам. Это знак благодарности за их профессионализм и труд в борьбе за наше здоровье и жизнь. Инициативу подхватил и Дубровенский районный комитет БРСМ.

—Мы подготовили почтовые открытки для сотрудников районной больницы и фельдшерско-акушерских пунктов: врачам, фельдшерам, медсестрам, младшему персоналу, водителям скорой помощи, — рассказала Татьяна Шкиндерова, секретарь первички. — Все открытки заполнены от руки. Это заняло немало времени, но я убеждена, что так адресаты смогут почувствовать, что за каждой открыткой стоит человек, который им безмерно признателен.







Активисты БРСМ призывают всех желающих присоединиться к акции. На официальных Интернет-ресурсах и социальных группах организации доступны для скачивания эскизы почтовых карточек. Все, что вам остается сделать — распечатать и отправить по адресам. Ведь люди, которые работают ради нашего блага, определенно заслуживают благодарности.

Яна ГУРСКАЯ.

Фото автора.