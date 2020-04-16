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Молодежь Дубровенщины присоединилась к добросердечному марафону

16.04.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Молодежь Дубровенщины присоединилась к добросердечному марафону

14 апреля областная организация БРСМ дала старт добросердечному марафону в поддержку медработников #СпасибоМедикам. Это знак благодарности за их профессионализм и труд в борьбе за наше здоровье и жизнь. Инициативу подхватил и Дубровенский районный комитет БРСМ.
—Мы подготовили почтовые открытки для сотрудников районной больницы и фельдшерско-акушерских пунктов: врачам, фельдшерам, медсестрам, младшему персоналу, водителям скорой помощи, — рассказала Татьяна Шкиндерова, секретарь первички. — Все открытки заполнены от руки. Это заняло немало времени, но я убеждена, что так адресаты смогут почувствовать, что за каждой открыткой стоит человек, который им безмерно признателен.


Молодежь Дубровенщины присоединилась к добросердечному марафону

Активисты БРСМ призывают всех желающих присоединиться к акции. На официальных Интернет-ресурсах и социальных группах организации доступны для скачивания эскизы почтовых карточек. Все, что вам остается сделать — распечатать и отправить по адресам. Ведь люди, которые работают ради нашего блага, определенно заслуживают благодарности.
Яна ГУРСКАЯ.
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14 апреля областная организация БРСМ дала старт добросердечному марафону в поддержку медработников #СпасибоМедикам. Это знак благодарности за их профессионализм...
 
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