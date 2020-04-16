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Салат из запеченной тыквы с зеленью и сырно-чесночными шариками
16.04.2020 21:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
Тыква содержит множество каротиноидов, которые угнетают свободные радикалы. Данное свойство может защитить организм от некоторых видов злокачественных опухолей.
Теперь нам нужно размять вилкой фету или брынзу. Добавляем к сыру измельченный укроп и мелко натертый чеснок. Перемешиваем. Выкладываем сырную массу в кулинарный мешок или чистый пакет и убираем в холодильник минут на 20.
Готовим заправку. Смешиваем масло с горчицей и медом. На блюдо выкладываем салатные листья и поливаем заправкой.
Салатные листья снижают повышенный холестерин, улучшают циркуляцию крови в организме, стимулируют активное питание всех тканей и органов и являются профилактикой многих сердечных заболеваний.
На салатные листья выкладываем теплую тыкву, из мешка выдавливаем сырные шарики и равномерно их распределяем. Салат не перемешиваем и подаем к столу теплым.
Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!
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Возьмем: 200 граммов тыквы, 4 столовых ложки оливкового масла, 150 граммов феты или брынзы, несколько веточек укропа, 2-3 зубчика чеснока, 2 чайные ложки...
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