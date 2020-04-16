ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Салат из запеченной тыквы с зеленью и сырно-чесночными шариками

16.04.2020 21:16 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Возьмем:
  • 200 граммов тыквы,
  • 4 столовых ложки оливкового масла,
  • 150 граммов феты или брынзы,
  • несколько веточек укропа,
  • 2-3 зубчика чеснока,
  • 2 чайные  ложки французской горчицы,
  • ½ столовой ложки меда,
  • 1 пучок салатных листьев.
Нарезаем тыкву небольшими кубиками. Выкладываем в форму, добавляем 1 ложку масла, соль, перец и перемешиваем. Накрываем фольгой и ставим  в разогретую до 180°C духовку на 15-20 минут.

Тыква содержит множество каротиноидов, которые угнетают свободные радикалы. Данное свойство может защитить организм от некоторых видов злокачественных опухолей.

Теперь нам нужно размять вилкой  фету или брынзу. Добавляем к сыру измельченный укроп и мелко натертый чеснок. Перемешиваем.  Выкладываем сырную массу в кулинарный мешок или чистый пакет и убираем в холодильник минут на 20.

Готовим заправку. Смешиваем  масло с горчицей и медом. На блюдо выкладываем салатные листья и поливаем заправкой.

Салатные листья снижают повышенный холестерин, улучшают циркуляцию крови в организме, стимулируют активное питание всех тканей и органов и являются профилактикой многих сердечных заболеваний.

На салатные листья выкладываем теплую тыкву, из мешка выдавливаем сырные шарики и равномерно их распределяем. Салат не перемешиваем и подаем к столу теплым.

Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возьмем: 200 граммов тыквы, 4 столовых ложки оливкового масла, 150 граммов феты или брынзы, несколько веточек укропа, 2-3 зубчика чеснока, 2 чайные  ложки...
 
Новости дня
Новости общества
 
Молодежь Дубровенщины присоединилась к добросердечному марафону
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика