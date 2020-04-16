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Курсы валют на 16 апреля. Доллар потерял в цене, евро подорожал
16.04.2020 09:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа прошедших накануне торгах доллар и российский рубль потеряли в цене, евро подорожал. И к этому часу, доллар 2 рубля 45 копеек, евро 2 рубля 68 копеек, и 3 рубля 32 копейки стоят 100 российских.
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На прошедших накануне торгах доллар и российский рубль потеряли в цене, евро подорожал. И к этому часу, доллар 2 рубля 45 копеек, евро 2 рубля 68 копеек, и 3 рубля 32...
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