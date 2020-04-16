Борисовский комбинат хлебопродуктов привез продукты в Столбцовский дом-интернат

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Предприятие пополнило кухонные запасы Столбцовского дома-интерната крупой, мукой и макаронными изделиями. Продуктами, которые требуются в рационе постояльцев ежедневно. А их, по словам директора дома-интерната Юрия Колосовского, на сегодня 500 человек.

— Спасибо спонсорам, помогли сэкономить бюджетные средства, которые нам всегда есть на что потратить, — говорит руководитель. — Учитывая специфику нашего учреждения, есть постоянная потребность в подгузниках для взрослых, а нынешнюю эпидемиологическую ситуацию — в дополнительных антисептиках и защитных противочумных костюмах.

Хорошая подсказка тем представителям бизнеса Минщины, которые тоже были бы не прочь принять участие в благотворительной акции. А таких, судя по рассказам организаторов акции, предостаточно.

— Компания «Минскоблхлебопродукт», в состав которой входит и Борисовский комбинат хлебопродуктов, принимает участие в нашей акции «Свет добра в каждый дом!» уже не в первый раз. 10 апреля еще одно предприятие компании — Слуцкий комбинат хлебопродуктов — привозил свою продукцию психоневрологическому дому-интернату в Пуховичах. Желающих протянуть руку помощи нуждающимся в области много, — рассказала МЛЫН.BY первый заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Вера Борисевич.