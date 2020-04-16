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6 предприятий Минской области перепрофилировали под производство масок

16.04.2020 09:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Для обеспечения фармацевтических организаций необходимым объемом медицинских масок  работает и "Купалинка" -  одна из 15-ти компаний концерна "Беллегпром". Предприятие временно перепрофилировало несколько своих цехов. По поручению Главы государства Администрация Президента проводит мониторинг ситуации в легкой промышленности. Накануне  качество продукции "Купалинки" оценил госсекретарь Андрей Равков. Помимо масок  на предприятии шьют спецодежду - халаты и бахилы. Маски белорусские компании отшивают из хлопка - они четырехслойные, многоразовые, их можно стерилизовать. 

Андрей Равков, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси: "Коллективы работают фактически на пределе, но, тем не менее, находят способы, чтобы выпускать как можно больше изделий, которые действительно необходимы стране. Начинали эти два предприятия с небольших цифр - с 2 тысяч. На сегодняшний день "Купалинка" производит 40 тыс. масок, а  еще два дня назад было 30 тысяч (две трети из них - гигиенические, треть - медицинские). На "Калинке" два дня назад выпускалось 100 тысяч, сейчас - 110 тысяч, обещают нарастить до 120 тысяч". 

Еще одно швейное производство, которое накануне посетил госсекретарь Андрей Равков - "Калинка" в Солигорске.  Там также сегодня работают на благо наших медиков и нужд больницы.  Кроме прочего, свою продукцию поставляют и в аптечные сети.
 
 
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Для обеспечения фармацевтических организаций необходимым объемом медицинских масок  работает и "Купалинка" -  одна из 15-ти компаний концерна "Беллегпром"....
 
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