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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 6 предприятий Минской области перепрофилировали под производство масок Для обеспечения фармацевтических организаций необходимым объемом медицинских масок работает и "Купалинка" - одна из 15-ти компаний концерна "Беллегпром"....

Для обеспечения фармацевтических организаций необходимым объемом медицинских масок работает и "Купалинка" - одна из 15-ти компаний концерна "Беллегпром". Предприятие временно перепрофилировало несколько своих цехов. По поручению Главы государства. Накануне качество продукции "Купалинки" оценил госсекретарь Андрей Равков. Помимо масок на предприятии шьют спецодежду - халаты и бахилы. Маски белорусские компании отшивают из хлопка - они четырехслойные, многоразовые, их можно стерилизовать.Еще одно швейное производство, которое накануне посетил госсекретарь Андрей Равков - "Калинка" в Солигорске. Там также сегодня работают на благо наших медиков и нужд больницы. Кроме прочего, свою продукцию поставляют и в аптечные сети.