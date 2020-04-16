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В Каменецком районе родственница украла у пенсионера 23 тысячи из схрона в гараже

16.04.2020 10:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У жителя Каменецкого района украли около 23 тысяч рублей — все его сбережения. В краже подозревают родственников потерпевшего, сообщает МВД.


Фото: МВД

В феврале пенсионер снял вклад с депозитного счета и спрятал наличные в гараже. С тех пор он неоднократно проверял свой схрон. В один из дней недосчитался некоторой суммы. Об этом он сообщил дочери. Та приехала к отцу в сопровождении еще одной близкой родственницы и ее мужа.

Они пересчитали деньги — и сумма сошлась.

В тот же вечер супружеская пара вернулась в деревню к пенсионеру. Они взломали дверь в гараже, украли коробку с деньгами из сундука и уехали в Каменец.

Часть денег супруги потратили на покупку автомобиля, а остальное спрятали в тайнике внутри уличного туалета.

Следователи возбудили уголовное дело за кражу.

 
 
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Часть денег обвиняемые потратили на покупку автомобиля.
 
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