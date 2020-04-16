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В Каменецком районе родственница украла у пенсионера 23 тысячи из схрона в гараже
16.04.2020 10:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У жителя Каменецкого района украли около 23 тысяч рублей — все его сбережения. В краже подозревают родственников потерпевшего, сообщает
В феврале пенсионер снял вклад с депозитного счета и спрятал наличные в гараже. С тех пор он неоднократно проверял свой схрон. В один из дней недосчитался некоторой суммы. Об этом он сообщил дочери. Та приехала к отцу в сопровождении еще одной близкой родственницы и ее мужа.
Они пересчитали деньги — и сумма сошлась.
В тот же вечер супружеская пара вернулась в деревню к пенсионеру. Они взломали дверь в гараже, украли коробку с деньгами из сундука и уехали в Каменец.
Часть денег супруги потратили на покупку автомобиля, а остальное спрятали в тайнике внутри уличного туалета.
Следователи возбудили уголовное дело за кражу.
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Часть денег обвиняемые потратили на покупку автомобиля.
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