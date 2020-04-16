Велошеринг запустили в Пинске

Источник материала: Полесская правда



В Пинске заработала система проката прогулочных велосипедов, сообщил начальник отдела спорта и туризма горисполкома Сергей Владимиров.

«Идея велошеринга возникла еще осенью, советовались по количеству велосипедов для закупки. Они уже установлены, можно добраться в любую точку города, — рассказал Сергей Владимиров. — Велодвижение в Пинске хорошо развито. Новые застройки по умолчанию оборудуют велодорожками, выделяются полосы для велосипедистов в существующих микрорайонах. Для города сейчас разрабатывается схема велодвижения».

За реализацию шеринг-проекта в родном городе взялся предприниматель Геннадий Суховерхий. Велосипеды на первых порах устанавливают в местах с наибольшим пешеходным трафиком: улицах Брестской, Первомайской, Солнечной, Кирова (возле общежития Полесского госуниверситета), проспекте Жолтовского, микрорайоне Радужный.

«Оставлять их можно в любом доступном месте. Главное, чтобы припаркованные велосипеды не создавали помех другим, в первую очередь коммунальным службам, транспорту и пешеходам», — отметил он.

На улицах Пинска появятся около 300 антивандальных велосипедов для краткосрочных прогулок. Также будет возможность взять на прокат электросамокаты.

Чтобы воспользоваться системой проката, нужно скачать мобильное приложение Kolobike и привязать к нему свою банковскую карту. Для разблокировки замка велосипеда необходимо отсканировать размещенный на нем специальный код. В конце пути байк можно оставить в любом видном месте.