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Велошеринг запустили в Пинске
16.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
За реализацию шеринг-проекта в родном городе взялся предприниматель Геннадий Суховерхий. Велосипеды на первых порах устанавливают в местах с наибольшим пешеходным трафиком: улицах Брестской, Первомайской, Солнечной, Кирова (возле общежития Полесского госуниверситета), проспекте Жолтовского, микрорайоне Радужный.
На улицах Пинска появятся около 300 антивандальных велосипедов для краткосрочных прогулок. Также будет возможность взять на прокат электросамокаты.
Чтобы воспользоваться системой проката, нужно скачать мобильное приложение Kolobike и привязать к нему свою банковскую карту. Для разблокировки замка велосипеда необходимо отсканировать размещенный на нем специальный код. В конце пути байк можно оставить в любом видном месте.
По информации
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