На Несвижчине продолжается благотворительная акция «Поможем вместе»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Благотворительная акция «Поможем вместе» набирает обороты. Как мы уже сообщали, ее инициатором выступил Несвижский РЦК. Цель данной акции — оказание помощи медикам Несвижчины.





Участник акции “Поможем вместе” работник Несвижского РЦК Светлана Величкина шьет средства индивидуальной защиты для медиков





На главной сцене звуки песен сменил стрекот швейных машинок — это работники центра культуры шьют маски и халаты. Среди них — Лилия Дейко, Ирина Космовская, Елена Хомич, Светлана Величкина. По их словам, сменить профиль деятельности было несложно, ведь шитье — неотъемлемая часть их профессии. На этой неделе главному врачу Несвижской центральной районной больницы Виктории Праженик была передана очередная партия санитарно-гигиенических изделий.





Во время передачи масок в Городейскую городскую больницу





Специалист Несвижского РЦК Вероника Цвирко (справа) передает халаты для медиков главному врачу Несвижской центральной районной больницы Виктории Праженик

— Мне хотелось бы поблагодарить всех, кто оказывает спонсорскую помощь нашим медицинским учреждениям, — отметила Виктория Викентьевна. — Помимо денежных средств, на которые мы приобретаем всё необходимое, организации и предприятия рай- она передали больнице стиральную машину, одноразовую посуду, средства для индивидуальной защиты медицинских работников, изделия медицинского назначения, дезинфицирующие и антисептические средства. Спасибо за ваше участие.

В настоящий момент к акции «Поможем вместе» присоединились управление по образованию, спорту и туризму райисполкома и ОАО «Дабрабыт».

— Работниками цеха массового пошива было изготовлено 200 одноразовых комбинезонов, более 600 раскроено. В настоящий момент мы продолжаем работать над раскроем ткани для защитных изделий. Ткань нам была передана Несвижской ЦРБ — это спанбонд. Данный материал отличается высокой влаго- и воздухопроницаемостью, экологичностью и возможностью стерилизации, используется для изготовления одноразовых средств индивидуальной защиты, — рассказывает директор ОАО «Дабрабыт» Антонина Скачко.

Наталья ЕРМОШЕНКО.