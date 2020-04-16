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На Несвижчине продолжается благотворительная акция «Поможем вместе»

16.04.2020 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Благотворительная акция «Поможем вместе»  набирает обороты. Как мы уже сообщали, ее инициатором выступил Несвижский РЦК. Цель данной акции — оказание помощи медикам Несвижчины.

На Несвижчине продолжается благотворительная акция «Поможем вместе»

Участник акции “Поможем вместе” работник Несвижского РЦК Светлана Величкина шьет средства индивидуальной защиты для медиков

На Несвижчине продолжается благотворительная акция «Поможем вместе»

На главной сцене звуки песен сменил стрекот швейных машинок — это работники центра культуры шьют маски и халаты. Среди них — Лилия Дейко, Ирина Космовская, Елена Хомич, Светлана Величкина. По их словам, сменить профиль деятельности было несложно, ведь шитье — неотъемлемая часть их профессии. На этой неделе главному врачу Несвижской центральной районной больницы Виктории Праженик была передана очередная партия санитарно-гигиенических изделий.

На Несвижчине продолжается благотворительная акция «Поможем вместе»

Во время передачи масок в Городейскую городскую больницу

На Несвижчине продолжается благотворительная акция «Поможем вместе»

Специалист Несвижского РЦК Вероника Цвирко (справа) передает халаты для медиков главному врачу Несвижской центральной районной больницы Виктории Праженик

— Мне хотелось бы поблагодарить всех, кто оказывает спонсорскую помощь нашим медицинским учреждениям, — отметила Виктория Викентьевна. — Помимо денежных средств, на которые мы приобретаем всё необходимое, организации и предприятия рай- она передали больнице стиральную машину, одноразовую посуду, средства для индивидуальной защиты медицинских работников, изделия медицинского назначения, дезинфицирующие и антисептические средства. Спасибо за ваше участие.

В настоящий момент к акции «Поможем вместе» присоединились управление по образованию, спорту и туризму райисполкома и ОАО «Дабрабыт».

— Работниками цеха массового пошива было изготовлено 200 одноразовых комбинезонов, более 600 раскроено. В настоящий момент мы продолжаем работать над раскроем ткани для защитных изделий. Ткань нам была передана Несвижской ЦРБ  — это спанбонд. Данный материал отличается высокой влаго- и воздухопроницаемостью, экологичностью и возможностью стерилизации, используется для изготовления одноразовых средств индивидуальной защиты, — рассказывает директор ОАО «Дабрабыт» Антонина Скачко.

Наталья ЕРМОШЕНКО.

 


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Благотворительная акция «Поможем вместе»  набирает обороты. Как мы уже сообщали, ее инициатором выступил Несвижский РЦК. Цель данной акции — оказание
 
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