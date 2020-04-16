Лукашенко рассказал, кто попадет под амнистию за наркопреступления

Александр Лукашенко приказал взвешенно подойти к амнистии заключенных, отбывающих наказание за преступления, связанные с наркотиками.

Президент 16 апреля проводит совещание по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщает пресс-служба главы государвства. По поручению Лукашенко в Верховном суде подготовлен законопроект об амнистии, приуроченный к 75-летию Победы. При этом президент отметил, что под амнистию не могут попасть все: она должна проводиться взвешенно, с учетом личностей преступников и их преступлений.

«В данном документе отражены все ранее озвученные мною подходы к определению круга лиц, подпадающих под амнистию. В нынешнем году такой перечень расширен. В него включены несовершеннолетние распространители наркотиков в составе организованной группы и осужденные за коррупцию. Для этих категорий преступников предложено сократить срок отбывания наказания на один год», - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в рамках борьбы с наркооборотом амнистия не должна быть необдуманной и ставить под сомнение работу правоохранителей и судов. Лукашенко отметил, что отдельно будет проработана амнистия для несовершеннолетних: изучаются вопросы об их будущем помиловании.

«Надо признать, что ответственность за такую молодежь в том числе и на взрослых. Не смогли уследить за этими подростками ни родители, ни педагоги. Бесспорно прослеживается недостаточность профилактических мер со стороны государственной системы. Наша задача - обеспечить не только неотвратимость наказания за содеянное, но и скорейшую социализацию таких лиц», - отметил он.

При этом Лукашенко подчеркнул, что амнистия коснется только лиц, не представляющих опасности для общества и государства. Закоренелым преступникам на нее надеятся не стоит.