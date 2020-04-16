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Лукашенко об амнистии-2020: несовершеннолетним наркокурьерам и коррупционерам скостят год

16.04.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко потребовал взвешенного подхода при амнистии осужденных за наркопреступления. Об этом он заявил 16 апреля на совещании по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Фото: TUT.BY

Он отметил, что по его поручению Верховный Суд подготовил проект закона об амнистии. Это акт гуманизма, который государство проявляет к осужденным в преддверии 75-летия Великой Победы.

— В данном документе отражены все ранее озвученные мною подходы к определению круга лиц, подпадающих под амнистию. В нынешнем году такой перечень расширен. В него включены несовершеннолетние распространители наркотиков в составе организованной группы и осужденные за коррупцию. Для этих категорий преступников предложено сократить срок отбывания наказания на один год, — сказал Лукашенко.

Он поинтересовался у участников совещания, будет ли это правильно и не будет ли данным решением поставлена под сомнение вся работа, которая проводится судами и иными правоохранительными органами.

— Сегодня, когда принятые меры в сфере борьбы с наркооборотом, как мне докладывают, позволили переломить ситуацию, мы должны действовать обдуманно, — считает президент.

Лукашенко заметил, что к уголовной ответственности привлечено немало молодежи, многие из них отбывают наказание впервые. Поэтому было поручено отдельно проработать вопрос о возможности помилования таких лиц.

— Надо признать, что ответственность за такую молодежь в том числе и на взрослых. Не смогли уследить за этими подростками ни родители, ни педагоги. Бесспорно прослеживается недостаточность профилактических мер со стороны государственной системы. Наша задача — обеспечить не только неотвратимость наказания за содеянное, но и скорейшую социализацию таких лиц, — сказал он.

Президент особо подчеркнул, что не должно быть снисхождения к закоренелым сбытчикам получавшим легкие деньги.

— Речь может идти лишь о помиловании людей, которые не представляют опасности для общества и государства, — обратил он внимание.

Напомним, в конце 2019 года президент поручил подготовить законопроект об амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Какие категории и количество попадающих под амнистию пока не сообщается.

Амнистия-2019

Последний раз амнистия была объявлена в 2019 году, под нее попали 6 тысяч человек. От наказания освобождались лица, осужденные за преступления, которые не относятся к тяжким и особо тяжким. В их числе оказались несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, инвалиды I и II групп, больные онкологическими заболеваниями, ветераны боевых действий, лица, получившие ранения в период прохождения службы, осуществления служебной деятельности, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также некоторые другие категории осужденных.

Одним из самых главных новшеств амнистии-2019 было в том, что всем несовершеннолетним сократили срок наказания на два года либо освободили от уголовной ответственности.

Амнистия также коснулась и осужденных по «наркотической статье». От наказания частично, сроком на один год, были освобождены осужденные к ограничению или лишению свободы.

А вот осужденные за коррупционные преступления в 2019 году не попали.

 
 
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Президент особо подчеркнул, что не должно быть снисхождения к закоренелым сбытчикам получавшим легкие деньги: «Речь может идти лишь о помиловании людей, которые...
 
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