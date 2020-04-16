ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

17 апреля ГАИ Витебской области проведет профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием нетрезвых водителей и пешеходов.

16.04.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

17 апреля ГАИ Витебской области проведет профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием нетрезвых водителей и пешеходов.

«Тариф звонка — человеческая жизнь!» под таким девизом пройдут профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием нетрезвых водителей и пешеходов.
Сотрудниками Госавтоинспекции будет организована следующая работа:
-разъяснительные беседы с участниками дорожного движения на тему недопущения появления на проезжей части в нетрезвом состоянии;
-рейдовые группы, главной целью которых станет выявление и пресечение нарушений ПДД нетрезвыми водителями и пешеходами;
-распространение листовок среди водителей с памяткой о действиях при обнаружении пешехода, который своим поведением создает угрозу безопасности дорожного движения.

ГАИ УВД Витебского облисполкома призывает водителей и пешеходов быть положительным примером друг другу и вместе приложить максимум усилий к сокращению аварийности на дорогах.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Тариф звонка — человеческая жизнь!» под таким девизом пройдут профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием нетрезвых водителей и пешеходов.
 
Новости дня
Новости общества
 
Дезинфекцию столичных улиц ежедневно проводит спецтехника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика