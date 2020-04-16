17 апреля ГАИ Витебской области проведет профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием нетрезвых водителей и пешеходов.

«Тариф звонка — человеческая жизнь!» под таким девизом пройдут профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием нетрезвых водителей и пешеходов.
Сотрудниками Госавтоинспекции будет организована следующая работа:
-разъяснительные беседы с участниками дорожного движения на тему недопущения появления на проезжей части в нетрезвом состоянии;
-рейдовые группы, главной целью которых станет выявление и пресечение нарушений ПДД нетрезвыми водителями и пешеходами;
-распространение листовок среди водителей с памяткой о действиях при обнаружении пешехода, который своим поведением создает угрозу безопасности дорожного движения.
ГАИ УВД Витебского облисполкома призывает водителей и пешеходов быть положительным примером друг другу и вместе приложить максимум усилий к сокращению аварийности на дорогах.