17 апреля ГАИ Витебской области проведет профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием нетрезвых водителей и пешеходов.

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





«Тариф звонка — человеческая жизнь!» под таким девизом пройдут профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием нетрезвых водителей и пешеходов.

Сотрудниками Госавтоинспекции будет организована следующая работа:

-разъяснительные беседы с участниками дорожного движения на тему недопущения появления на проезжей части в нетрезвом состоянии;

-рейдовые группы, главной целью которых станет выявление и пресечение нарушений ПДД нетрезвыми водителями и пешеходами;

-распространение листовок среди водителей с памяткой о действиях при обнаружении пешехода, который своим поведением создает угрозу безопасности дорожного движения.

ГАИ УВД Витебского облисполкома призывает водителей и пешеходов быть положительным примером друг другу и вместе приложить максимум усилий к сокращению аварийности на дорогах.