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Из-за пандемии в Беларуси отключения горячей воды перенесут на более поздний срок
16.04.2020 13:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из-за пандемии в Беларуси перенесут отключения горячей воды на более поздний срок. Об этом сообщил первый замминистра жилищного-коммунального хозяйства Геннадий Трубило.
Сроки отключения горячей воды из-за пандемии могут пересмотреть.
— По решению местных исполнительных и распорядительных органов будем рекомендовать, чтобы майские отключения перенесли на более поздний срок, например, — на сентябрь, — сообщил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило.
При этом он подчеркнул, что в целом профилактические мероприятия по подготовке к отопительному периоду должны проводиться — это залог безопасности зимой.
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«Отсутствие горячей воды помешает многим людям выполнять гигиенические процедуры в достаточном объеме. Очевидно, что частое мытье рук, купание и стирка в холодной воде являются стрессогенным фактором, который может негативно сказаться на самочувствии», — отмечали авторы обращения.
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Об этом сообщил первый замминистра жилищного-комунального хозяйства Геннадий Трубило.
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