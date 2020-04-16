Из-за пандемии в Беларуси отключения горячей воды перенесут на более поздний срок

Источник материала: Tut.by

Из-за пандемии в Беларуси перенесут отключения горячей воды на более поздний срок. Об этом сообщил первый замминистра жилищного-коммунального хозяйства Геннадий Трубило.

Сроки отключения горячей воды из-за пандемии могут пересмотреть.

— По решению местных исполнительных и распорядительных органов будем рекомендовать, чтобы майские отключения перенесли на более поздний срок, например, — на сентябрь, — сообщил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило.

При этом он подчеркнул, что в целом профилактические мероприятия по подготовке к отопительному периоду должны проводиться — это залог безопасности зимой.

На днях появилась петиция, в которой граждане просили перенести отключения из-за пандемии.

«Отсутствие горячей воды помешает многим людям выполнять гигиенические процедуры в достаточном объеме. Очевидно, что частое мытье рук, купание и стирка в холодной воде являются стрессогенным фактором, который может негативно сказаться на самочувствии», — отмечали авторы обращения.