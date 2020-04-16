Белорусам возместят часть затрат для перехода на отопление электричеством

Источник материала: Единство

Как пояснили в пресс-службе Главы государства, документ принят в целях стимулирования населения к использованию электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

«В соответствии с Указом гражданам будет возмещаться за счет средств местных бюджетов часть расходов на проведение электроснабжения эксплуатируемого жилищного фонда для отопления, горячего водообеспечения и приготовления пищи — в размере 20% от стоимости выполненных работ, но не более 40 базовых величин», — отмечается в сообщении.

Для возмещения расходов гражданин должен быть включен в формируемые местными исполнительными и распорядительными органами списки. Указом предусмотрена соответствующая административная процедура и определен перечень документов, которые человек должен представить в местный орган власти.

Новые нормы обусловлены будущим вводом в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции.

«С учетом того, что мы вводим в строй атомную станцию, появятся дополнительные объемы электрической энергии. Как я часто говорил, нам надо больше потреблять электроэнергии, потому что у нас ее будет даже с избытком (если как сейчас будем использовать нынешние мощности, плюс добавятся). Это чистая энергия. Сегодня тренд в мире вообще — переход на чистую энергию. И мы меньше будем зависеть уже от природного газа. Где-то на пять миллиардов кубометров меньше будем потреблять по нашим расчетам», — заявил Александр Лукашенко при обсуждении проекта указа.

Вице-премьер Юрий Назаров во время обсуждения, в свою очередь, доложил: «Это уже второй шаг по сути. В 2019 году приняли решение об индивидуальных тарифах на электрическую энергию для населения. И мы видим, что население начало увеличивать потребление и строительство новых домов с использованием электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения, приготовления пищи. Теперь говорим о том, что в тех домах, которые уже построены, в которых живут люди, тоже надо дать определенный стимул, чтобы увеличили использование электроэнергии на эти цели. Идет системная работа».

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Порядок возмещения расходов на электроснабжение будет определен в течение трех месяцев после официального опубликования указа правительством.