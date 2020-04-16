ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусам возместят часть затрат для перехода на отопление электричеством

16.04.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Как пояснили в пресс-службе Главы государства, документ принят в целях стимулирования населения к использованию электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

«В соответствии с Указом гражданам будет возмещаться за счет средств местных бюджетов часть расходов на проведение электроснабжения эксплуатируемого жилищного фонда для отопления, горячего водообеспечения и приготовления пищи — в размере 20% от стоимости выполненных работ, но не более 40 базовых величин», — отмечается в сообщении.

Для возмещения расходов гражданин должен быть включен в формируемые местными исполнительными и распорядительными органами списки. Указом предусмотрена соответствующая административная процедура и определен перечень документов, которые человек должен представить в местный орган власти.

Новые нормы обусловлены будущим вводом в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции.

«С учетом того, что мы вводим в строй атомную станцию, появятся дополнительные объемы электрической энергии. Как я часто говорил, нам надо больше потреблять электроэнергии, потому что у нас ее будет даже с избытком (если как сейчас будем использовать нынешние мощности, плюс добавятся). Это чистая энергия. Сегодня тренд в мире вообще — переход на чистую энергию. И мы меньше будем зависеть уже от природного газа. Где-то на пять миллиардов кубометров меньше будем потреблять по нашим расчетам», — заявил Александр Лукашенко при обсуждении проекта указа.

Вице-премьер Юрий Назаров во время обсуждения, в свою очередь, доложил: «Это уже второй шаг по сути. В 2019 году приняли решение об индивидуальных тарифах на электрическую энергию для населения. И мы видим, что население начало увеличивать потребление и строительство новых домов с использованием электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения, приготовления пищи. Теперь говорим о том, что в тех домах, которые уже построены, в которых живут люди, тоже надо дать определенный стимул, чтобы увеличили использование электроэнергии на эти цели. Идет системная работа».

Дополнительно

Порядок возмещения расходов на электроснабжение будет определен в течение трех месяцев после официального опубликования указа правительством.

www.mlyn.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 14 апреля подписал Указ № 127 «О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда»....
 
Новости дня
Новости общества
 
Сильный ветер и кратковременные осадки ожидаются в Беларуси 17 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика