|
В Гродненском районе парень организовал порностудию и продавал ролики в Сети
16.04.2020 14:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
23-летний житель Гродненского района организовал в загородном коттедже съемки порно. Молодой человек в социальных сетях размещал объявления, где предлагал девушкам поучаствовать в съемках порнороликов,
Вместе с 20-летней жительницей областного центра он с декабря 2018 по февраль 2020 года изготавливал видеоролики, два из которых на платной основе разместил на зарубежных сайтах с контентом «для взрослых».
Кроме изготовления порнороликов для интернет-ресурсов парень с девушкой также транслировали свои половые акты в тематических «вебкам-чатах».
Возбуждено уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23-летний житель Гродненского района организовал в загородном коттедже съемки порно.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)