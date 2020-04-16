В Гродненском районе парень организовал порностудию и продавал ролики в Сети

Источник материала: Tut.by

23-летний житель Гродненского района организовал в загородном коттедже съемки порно. Молодой человек в социальных сетях размещал объявления, где предлагал девушкам поучаствовать в съемках порнороликов, сообщает милиция региона. Партнером по сексуальным сценам выступал сам.





Вместе с 20-летней жительницей областного центра он с декабря 2018 по февраль 2020 года изготавливал видеоролики, два из которых на платной основе разместил на зарубежных сайтах с контентом «для взрослых».

Кроме изготовления порнороликов для интернет-ресурсов парень с девушкой также транслировали свои половые акты в тематических «вебкам-чатах».

Возбуждено уголовное дело.