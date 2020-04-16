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В Витебске сократили количество автобусных рейсов: мало пассажиров

16.04.2020 14:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В связи с эпидемиологической ситуацией и из-за уменьшения пассажиропотока филиал «Автобусный парк № 1 г. Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс» сообщает о временной приостановке некоторых рейсов.


Фото носит иллюстративный характер. Вадим Замировский, TUT.BY

16 апреля по маршрутам:

  • «Витебск — Городок» с отправлением от АВ г. Витебска в 14.45;
  • «Витебск — д/о Крупенино» с отправлением от АВ г. Витебска в 8.00 и 12.00;
  • «Витебск — Лосвидо» с отправлением от АВ г. Витебска в 7.30 и 16.25;
  • «Витебск — Чашники» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.05;
  • «Витебск — Яновичи» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.25;
  • «Витебск — Мазолово» с отправлением от АВ г. Витебска в 10.45;
  • «Витебск — Островские» с отправлением от АВ г. Витебска в 14.15;
  • «Витебск — Старое Село» с отправлением от АВ г. Витебска в 14.35;
  • «Витебск — Барвин Перевоз» с отправлением от АВ г. Витебска в 9.45 и 15.25;
  • «Витебск — Кабище» с отправлением от АВ г. Витебска в 10.35;
  • «Витебск — Сокольники» с отправлением от АВ г. Витебска в 14.25.

17 апреля в пригородном направлении не будут выполняться рейсы:

  • Волосово с отправлением от АВ г. Витебска в 11.05;
  • Городок с отправлением от АВ г. Витебска в 14.45;
  • Козьяны через Кузнецово с отправлением от АВ г. Витебска в 18.10;
  • Котово через Жебентяи с отправлением от АВ г. Витебска в 18.40;
  • Островно с отправлением от АВ г. Витебска в 8.00;
  • Сенно с отправлением от АВ г. Витебска в 17.05;
  • Сокольники с отправлением от АВ г. Витебска в 14.25;
  • Старое Село с отправлением от АВ г. Витебска в 13.25 и 14.35;
  • Городок через Турбазу с отправлением от АВ г. Витебска в 17.50;
  • Д/о Крупенино с отправлением от АВ г. Витебска в 12.00;
  • Зароново с отправлением от АВ г. Витебска в 18.00;
  • Лиозно с отправлением от АВ г. Витебска в 14.45;
  • Лосвидо с отправлением от АВ г. Витебска в 7.30 и 16.25;
  • Мазолово с отправлением от АВ г. Витебска в 10.45;
  • Островские с отправлением от АВ г. Витебска в 14.315;
  • Скрыдлево с отправлением от АВ г. Витебска в 8.40.

 
Теги: Витебск
 
 
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В связи с эпидемиологической ситуацией и из-за уменьшения пассажиропотока автобусный парк № 1 сообщает о временной приостановке некоторых рейсов
 
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