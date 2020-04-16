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В Витебске сократили количество автобусных рейсов: мало пассажиров
16.04.2020 14:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В связи с эпидемиологической ситуацией и из-за уменьшения пассажиропотока филиал «Автобусный парк № 1 г. Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс»
16 апреля по маршрутам:
17 апреля в пригородном направлении не будут выполняться рейсы:
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В связи с эпидемиологической ситуацией и из-за уменьшения пассажиропотока автобусный парк № 1 сообщает о временной приостановке некоторых рейсов
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