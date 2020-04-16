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МИД Беларуси организует возвращение наших граждан на родину

16.04.2020 15:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

МИД Беларуси в тесном взаимодействии с зарубежными коллегами продолжает помогать нашим соотечественникам возвращаться на родину. Уже более 6 800 человек благополучно добрались домой. В среду белорусы вернулись из Польши на автобусах. Также был организован транзит  из Словении и Хорватии. Рейс Белавиа доставил наших путешественников в Минск  из Турции. Помимо этого, завершаются оргмероприятия  для вывоза граждан Беларуси из наиболее проблемных регионов, в первую очередь из Индии.
 
Теги: Минск
 
 
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МИД Беларуси в тесном взаимодействии с зарубежными коллегами продолжает помогать нашим соотечественникам возвращаться на родину. Уже более 6 800 человек...
 
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