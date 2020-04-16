|
МИД Беларуси организует возвращение наших граждан на родину
16.04.2020 15:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМИД Беларуси в тесном взаимодействии с зарубежными коллегами продолжает помогать нашим соотечественникам возвращаться на родину. Уже более 6 800 человек благополучно добрались домой. В среду белорусы вернулись из Польши на автобусах. Также был организован транзит из Словении и Хорватии. Рейс Белавиа доставил наших путешественников в Минск из Турции. Помимо этого, завершаются оргмероприятия для вывоза граждан Беларуси из наиболее проблемных регионов, в первую очередь из Индии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИД Беларуси в тесном взаимодействии с зарубежными коллегами продолжает помогать нашим соотечественникам возвращаться на родину. Уже более 6 800 человек...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)