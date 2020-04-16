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В центральном регионе продолжается акция "Свет добра в каждый дом"
16.04.2020 16:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня к проекту, организованному Минским облисполкомом и представителями бизнеса, присоединилась еще одна компания крупной торговой сети. В Логойский дом-интернат для престарелых и инвалидов, где проживают 160 человек, доставили крупы, консервы, овощи, фрукты и сладкие угощения.
Сегодня участники благотворительной акции также посетят и Несвижский дом-интернат для 158 постояльцев.
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Сегодня к проекту, организованному Минским облисполкомом и представителями бизнеса, присоединилась еще одна компания крупной торговой сети. В Логойский...
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