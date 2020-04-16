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Школы в Беларуси будут самостоятельно принимать решения о формате домашних заданий в случае удаленного обучения
16.04.2020 16:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Каждое учреждение образования с учетом своих возможностей и специфики принимает решение о том, каким образом ребенок будет получать домашние задания, как и по каким каналам будет налажена обратная связь с учителем", - заявила начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова.
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Школы в Беларуси будут самостоятельно принимать решения о формате домашних заданий в случае удаленного обучения
"Каждое учреждение образования с учетом своих возможностей и специфики принимает решение о том, каким образом ребенок будет получать домашние задания, как и по...
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