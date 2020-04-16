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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Школы в Беларуси будут самостоятельно принимать решения о формате домашних заданий в случае удаленного обучения "Каждое учреждение образования с учетом своих возможностей и специфики принимает решение о том, каким образом ребенок будет получать домашние задания, как и по...

"Каждое учреждение образования с учетом своих возможностей и специфики принимает решение о том, каким образом ребенок будет получать домашние задания, как и по каким каналам будет налажена обратная связь с учителем", - заявила начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите