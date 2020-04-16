.
|
Какие меры принимаются в белорусских санаториях для того, чтобы не допустить завоз и распространение коронавирусной инфекции среди отдыхающих?
16.04.2020 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какие меры принимаются в белорусских санаториях для того, чтобы не допустить завоз и распространение коронавирусной инфекции среди отдыхающих?
«Мы уже ранее приняли ряд мер: ограничили направление в санаторно-курортные организации всех категорий граждан и полностью прекратили направление в них лиц...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)