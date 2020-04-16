Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Оплата покупок онлайн. Как не попасть в сети мошенников? Сейчас многие предпочитают приобретать товары в интернет-магазине и рассчитываться картой онлайн. Что может быть проще оплаты покупок одним кликом? Но также...

Сейчас многие предпочитают приобретать товары в интернет-магазине и рассчитываться картой онлайн. Что может быть проще оплаты покупок одним кликом? Но также легко можно попрощаться со всеми деньгами с карточки, если попадетесь мошенникам. На что обратить внимание при оплате через интернет, узнаете прямо сейчас.Алиса та еще модница. В ее гардеробе только трендовые вещи. Но в магазин гламурная девушка ходить не любит и делает покупки через интернет. Опыт позволяет ей определять подозрительные онлайн-магазины и обходить их стороной.Действительно, честные продавцы предоставляют несколько способов оплаты. К примеру, наличными курьеру или банковской картой через сайт магазина.Перед покупкой товара нужно внимательно изучить ресурс. Сейчас в интернете множество сайтов фишингов. Это поддельные страницы магазинов, созданные мошенниками. Те же шрифты, цвета и логотипы - только в адресе допущена ошибка.Только после того как убедитесь в безопасности продавца, можно вводить данные своей карты. Вам нужно будет указать ее номер, срок действия, имя, фамилию и CVV-код, указанный на обратной стороне.Для оплаты товаров через интернет желательно завести отдельную банковскую карту с лицевым счетом. Установите лимит суммы, которую вы можете потратить, и определите, на какой территории карта будет действовать.Если вы все же попались на крючок мошенников, сразу же блокируйте карту и сообщайте в банк о случившемся. Пользоваться этой картой больше нельзя. Лучше семь раз проверьте и один раз оплатите.