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Оплата покупок онлайн. Как не попасть в сети мошенников?
16.04.2020 21:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСейчас многие предпочитают приобретать товары в интернет-магазине и рассчитываться картой онлайн. Что может быть проще оплаты покупок одним кликом? Но также легко можно попрощаться со всеми деньгами с карточки, если попадетесь мошенникам. На что обратить внимание при оплате через интернет, узнаете прямо сейчас.
Алиса та еще модница. В ее гардеробе только трендовые вещи. Но в магазин гламурная девушка ходить не любит и делает покупки через интернет. Опыт позволяет ей определять подозрительные онлайн-магазины и обходить их стороной.
Алиса: "Бывает, что в интернет-магазине товар можно оплатить только переводом физическому лицу. В таких случаях я отказываюсь от покупки, потому что не вижу гарантий".
Действительно, честные продавцы предоставляют несколько способов оплаты. К примеру, наличными курьеру или банковской картой через сайт магазина.
Андрей Ковалев, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома: "Безусловно, советую обратить внимание на низкие цены, так называемую халяву. "Только сегодня для вас" должно вызвать сомнения".
Перед покупкой товара нужно внимательно изучить ресурс. Сейчас в интернете множество сайтов фишингов. Это поддельные страницы магазинов, созданные мошенниками. Те же шрифты, цвета и логотипы - только в адресе допущена ошибка.
Наталья Темченко, финансовый консультант: "На сайте обязательно должны быть указаны реквизиты компании, режим работы, должен быть договор оферты. Без этой информации сайт является неофициальным и прием платежей тоже является неправильным. Важно проверить каждый знак и букву в адресной строке".
Только после того как убедитесь в безопасности продавца, можно вводить данные своей карты. Вам нужно будет указать ее номер, срок действия, имя, фамилию и CVV-код, указанный на обратной стороне.
Андрей Ковалев, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома: "Категорически не рекомендую указывать срины карты, фото, свой пин".
Для оплаты товаров через интернет желательно завести отдельную банковскую карту с лицевым счетом. Установите лимит суммы, которую вы можете потратить, и определите, на какой территории карта будет действовать.
Наталья Темченко, финансовый консультант: "Если у человека есть две карты, одной он пользуется для расчетов в интернете, а на второй хранятся средства, то если мошенник завладеет данными первой карты, со второй ничего не случится".
Если вы все же попались на крючок мошенников, сразу же блокируйте карту и сообщайте в банк о случившемся. Пользоваться этой картой больше нельзя. Лучше семь раз проверьте и один раз оплатите.
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Сейчас многие предпочитают приобретать товары в интернет-магазине и рассчитываться картой онлайн. Что может быть проще оплаты покупок одним кликом? Но также...
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