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Какие меры принимаются в белорусских санаториях для того, чтобы не допустить завоз и распространение коронавирусной инфекции среди отдыхающих?

16.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

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«Мы уже ранее приняли ряд мер: ограничили направление в санаторно-курортные организации всех категорий граждан и полностью прекратили направление в них лиц...
 
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