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Прогноз погоды на 17 апреля
16.04.2020 16:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогоду в Беларуси будут определять холодные и неустойчивые воздушные массы, поступающие с Ботнического залива.
Внимание!
Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении - оранжевый уровень опасности! 17 апреля (пятница) на большей части территории республики сохранится усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
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Погоду в Беларуси будут определять холодные и неустойчивые воздушные массы, поступающие с Ботнического залива. Внимание! Предупреждение о неблагоприятном...
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