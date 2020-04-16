9 Мая в Бресте может пройти без массового шествия и митинга, но с салютом

Источник материала: Tut.by

Празднование Дня Победы в этом году в Бресте может пройти без массовых мероприятий, шествия и митинга. Об этом сообщил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук во время пресс-конференции 16 апреля.





Формат празднования 9 Мая в Бресте все еще обсуждается.

— Я думаю, мы никому запрещать в крепость приходить не будем. Организовывать колонны, массовые мероприятия, митинги в крепости, тоже, с большой долей вероятности, не будем. Возложение цветов, венков — это долг и представителей власти, и общественности. Каждый житель города Бреста может спокойно реализовать свой нравственный и патриотический порыв в крепости или на другом объекте воинской славы, — сообщил градоначальник.

Александр Рогачук также подчеркнул, что праздничный салют состоится, но в этом году за него будут отвечать не военные, а частная организация.

— У нас были соглашения с очень популярными артистами, которые с 7 мая исполняли бы соответствующий репертуар на наших площадках. К сожалению, все эти соглашения аннулированы. Те наработки, которые у нас есть на 9 мая, удастся реализовать 3 июля и в день освобождения Бреста, — рассказал председатель горисполкома.