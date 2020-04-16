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Поддержка тем, кто «на передовой» — Александр Лукашенко подписал указ о материальном стимулировании работников здравоохранения
16.04.2020 — Новости Общества | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал Указ «О материальном стимулировании работников здравоохранения». Об этом
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Поддержка тем, кто «на передовой» — Александр Лукашенко подписал указ о материальном стимулировании работников здравоохранения
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал Указ «О материальном стимулировании работников здравоохранения». Об этом БЕЛТА сообщили...
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