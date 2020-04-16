|
Белорусские спортсмены: "Быть порознь, но вместе"
16.04.2020 20:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ эти дни представители разных профессий, возрастов и призваний объединились, понимая, что только предельная организованность и дисциплина помогут справиться в трудной ситуации. "Быть порознь, но вместе" - таков призыв наших спортсменов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эти дни представители разных профессий, возрастов и призваний объединились, понимая, что только предельная организованность и дисциплина помогут справиться в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)