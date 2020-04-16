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Президент подписал Указ "О материальном стимулировании работников здравоохранения"
16.04.2020 19:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПрезидент Беларуси сегодня подписал Указ "О материальном стимулировании работников здравоохранения"Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства. Документ предусматривает установление дополнительной ежемесячной надбавки за работу в условиях, связанных с инфекционными заболеваниями. В частности, речь идет о работниках учреждений системы здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с инфекциями, а также тем, кто работает в условиях, связанных с инфекциями. По поручению Президента документ был разработан Советом Министров. Сегодня Александр Лукашенко предлагаемые подходы поддержал, поручив правительству осуществить соответствующие выплаты.
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Президент Беларуси сегодня подписал Указ "О материальном стимулировании работников здравоохранения"Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства. Документ...
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