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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент подписал Указ "О материальном стимулировании работников здравоохранения" Президент Беларуси сегодня подписал Указ "О материальном стимулировании работников здравоохранения"Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства. Документ...

Президент Беларуси сегодня подписал Указ "О материальном стимулировании работников здравоохранения"Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства. Документ предусматривает установление дополнительной ежемесячной надбавки за работу в условиях, связанных с инфекционными заболеваниями. В частности, речь идет о работниках учреждений системы здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с инфекциями, а также тем, кто работает в условиях, связанных с инфекциями. По поручению Президента документ был разработан Советом Министров. Сегодня Александр Лукашенко предлагаемые подходы поддержал, поручив правительству осуществить соответствующие выплаты.