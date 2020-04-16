В Масюковщине обнаружили останки военнопленных - рядом с бывшим лагерем «Шталаг 352»

Источник материала: Tut.by

Поисковый батальон обнаружил останки людей рядом с бывшим лагерем для военнопленных в минском микрорайоне Масюковщина. Напомним, в окрестностях «Шталаг 352» собираются построить новый микрорайон.



Найденные останки в Масюковщине. Фото: предоставлены Александром Лугиным

Прямо сейчас военные ведут раскопки на месте автопарка бывшей воинской части в микрорайоне Масюковщина. Совсем рядом с местом поиска во время Великой Отечественной войны располагался лагерь для советских военнопленных «Шталаг 352».

Уже обнаружили останки предположительно десяти человек. Раскопками заняты военнослужащие 52-го специализированного поискового батальона.

— Определили границы захоронения, частично сняли верхний слой с помощью экскаватора, обнаружили останки, сейчас извлекаем их, — рассказал TUT.BY ведущий специалист управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных сил Александр Лугин.

По оценкам специалиста, всего в этом неучтенном захоронении могут обнаружиться останки около сотни человек.



Оранжевой точкой обозначено место раскопок. Оно находится в стороне от бывшей лагерной застройки.

Скриншот: Яндекс. Карты

Черепа и кости находят на месте гаража воинской части.

Поисковый батальон работал у стен постройки в 2016 году — тогда из земли подняли 147 военнопленных. Их увезли на мемориал на улице Тимирязева, имена троих людей установили по медальонам, на захоронение приезжали их родственники. После сноса гаража специалисты смогли вернуться продолжить работу. Останки, найденные сейчас, также похоронят на территории мемориала.



На раскопках захоронения, апрель 2010 года. Фото: предоставлено Александром Лугиным

— Военнопленные в «Шталаге 352» умирали от болезней, голода, холода — особенно зимой. И, естественно, от издевательств и расстрелов, но расстрелы здесь не были массовыми, — объясняет Александр Лугин.

Специалист добавляет, что старая аэрофотосъемка этой территории указывает на существование траншей, в которых хоронили людей.

— Если это так, то находок будет больше. Пока мы расчистили площадь 15 на 7 метров, глубина больше двух метров.

Неподалеку от поискового батальона работает строительная организация — здесь планируют возводить новый микрорайон.



На старом снимке — лагерь для военнопленных «Шталаг 352». Современное фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сносить некоторые постройки УКС Фрунзенского района Минска начал в прошлом году. Здесь можно посмотреть проект детального планирования на эту территорию. Из лагерных объектов сохранят казарму (там могут сделать музей), а еще баню и мастерские. Столовую «Шталага 352» и овощехранилище (карцер) собираются снести. На территории обещают обустроить общественный сквер.

Сохранением лагерных объектов обеспокоены общественные активисты. За бывшую казарму особенно тревожились, отправляли петицию в администрацию Фрунзенского района Минска. В ответе признали значимость здания и сообщили, что «Минскградо» предлагает придать ему статус историко-культурной ценности.