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Китайская сторона направляет гуманитарный груз в Беларусь
16.04.2020 20:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ аэропорту Пекина идет загрузка гуманитарной помощи для белорусских медиков. Военно-транспортный самолет Ил-76 Министерства обороны нашей страны уже завтра утром доставит свыше 30 тонн груза. Это экспресс-тесты, лекарства, респираторы, маски, очки, специальные костюмы и другие средства индивидуальной защиты. Как рассказали в посольстве Беларуси в Китае, помощь оказали китайские компании и регионы.
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В аэропорту Пекина идет загрузка гуманитарной помощи для белорусских медиков. Военно-транспортный самолет Ил-76 Министерства обороны нашей страны уже завтра...
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