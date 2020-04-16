Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Китайская сторона направляет гуманитарный груз в Беларусь В аэропорту Пекина идет загрузка гуманитарной помощи для белорусских медиков. Военно-транспортный самолет Ил-76 Министерства обороны нашей страны уже завтра...

В аэропорту Пекина идет загрузка гуманитарной помощи для белорусских медиков. Военно-транспортный самолет Ил-76 Министерства обороны нашей страны уже завтра утром доставит свыше 30 тонн груза. Это экспресс-тесты, лекарства, респираторы, маски, очки, специальные костюмы и другие средства индивидуальной защиты. Как рассказали в посольстве Беларуси в Китае, помощь оказали китайские компании и регионы.