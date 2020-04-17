Прогноз нерадостный. Погода в Витебске в пасхальные выходные

Источник материала: Tut.by

До конца недели характер погоды не изменится: будет ветрено, холодно. На православную Пасху в прогнозе также мокрый снег в течение всего дня. Такой прогноз делает Белгидромет.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

В субботу, 18 апреля, днем температура воздуха +4…6 °C. Без осадков. Сильный ветер.

В воскресенье, 19 апреля, на православную Пасху, ночью до 3 градусов тепла, днем — до 6 градусов со знаком плюс. Весь день ожидается мокрый снег. Ветер северный, но уже не сильный.

Хороших выходных, друзья, — и оставайтесь дома!

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