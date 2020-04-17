Пасха с мокрым снегом и пасмурное небо. Погода в Могилеве в выходные

Источник материала: Tut.by

В ближайшие дни в Могилеве будет пасмурно и все еще прохладно. А в воскресенье, на православную Пасху, и вовсе прогнозируют мокрый снег. По предварительным данным pogoda.by, распогодится только к середине следующей недели.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 17 апреля, будет до +7 °С, ветрено и пасмурно.

В субботу — +2…+6 °С, тоже пасмурно и ветрено.

В воскресенье, 19 апреля, похолодает: +1…5 °С. К вечеру возможен мокрый снег.

В понедельник мало что изменится: +1…+6 °С, пасмурно, днем — порывистый ветер.

Хороших выходных — и оставайтесь дома!

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