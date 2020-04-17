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Пасха с мокрым снегом и пасмурное небо. Погода в Могилеве в выходные
17.04.2020 07:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ближайшие дни в Могилеве будет пасмурно и все еще прохладно. А в воскресенье, на православную Пасху, и вовсе прогнозируют мокрый снег. По
Сегодня, 17 апреля, будет до +7 °С, ветрено и пасмурно.
В субботу — +2…+6 °С, тоже пасмурно и ветрено.
В воскресенье, 19 апреля, похолодает: +1…5 °С. К вечеру возможен мокрый снег.
В понедельник мало что изменится: +1…+6 °С, пасмурно, днем — порывистый ветер.
Хороших выходных — и оставайтесь дома!
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В ближайшие дни будет все еще прохладно.
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