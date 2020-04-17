ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пасха с мокрым снегом и пасмурное небо. Погода в Могилеве в выходные

17.04.2020 07:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В ближайшие дни в Могилеве будет пасмурно и все еще прохладно. А в воскресенье, на православную Пасху, и вовсе прогнозируют мокрый снег. По предварительным данным pogoda.by, распогодится только к середине следующей недели.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 17 апреля, будет до +7 °С, ветрено и пасмурно.

В субботу — +2…+6 °С, тоже пасмурно и ветрено.

В воскресенье, 19 апреля, похолодает: +1…5 °С. К вечеру возможен мокрый снег.

В понедельник мало что изменится: +1…+6 °С, пасмурно, днем — порывистый ветер.

Хороших выходных — и оставайтесь дома!

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Пра надвор'е
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика