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В православном календаре - Великая пятница

17.04.2020 09:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Самая строгая - Великая - пятница сегодня у православных. По Библии, именно в этот день был распят Иисус Христос. Верующим рекомендуют воздержаться от домашней уборки, развлечений и принятия пищи. В храмах в Великую Пятницу литургии не проводят, но обязательны утрени и вечерни с выносом плащаницы и чином ее погребения.

Такие службы пройдут сегодня и в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. Священнослужители призывают присоединиться к молитвам в прямом эфире. Телеканал "Беларусь 3" будет вести трансляцию служб в реальном времени в 14 и 19 часов.

Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня увидим в прямом эфире на "НТВ-Беларусь" завтра. Трансляция из Иерусалима начнется в 13:00! 

Наши коллеги - телеканал СТВ - покажут пасхальное богослужение  из Свято-Успенского монастыря в Жировичах. Начало в 23:30. Главное богослужение на Светлое Христово Воскресение по традиции на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" состоится ближе к полуночи.

 
Теги: Минск
 
 
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Самая строгая - Великая - пятница сегодня у православных. По Библии, именно в этот день был распят Иисус Христос. Верующим рекомендуют воздержаться от домашней...
 
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