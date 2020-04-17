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В православном календаре - Великая пятница
17.04.2020 09:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСамая строгая - Великая - пятница сегодня у православных. По Библии, именно в этот день был распят Иисус Христос. Верующим рекомендуют воздержаться от домашней уборки, развлечений и принятия пищи. В храмах в Великую Пятницу литургии не проводят, но обязательны утрени и вечерни с выносом плащаницы и чином ее погребения.
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Самая строгая - Великая - пятница сегодня у православных. По Библии, именно в этот день был распят Иисус Христос. Верующим рекомендуют воздержаться от домашней...
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