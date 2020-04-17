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Минскхлебпром подготовил сладкие угощения к Пасхе

17.04.2020 09:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Творожные пасхи с цукатами и пышные куличи с изюмом. Минскхлебпром подготовил сладкие угощения к Пасхе. Чтобы выполнить все заявки, столичные хлебозаводы работают в усиленном режиме - производство практически круглосуточное. В праздничном ассортименте - тематические торты, кексы, пряники, из новинок - маковые пироги.

Наталья Лиходиевская, замначальника отдела маркетинга и сбыта хлебозавода № 3 КУП "Минскхлебпром": "Самым большим объемом продаж пользуется наш классический десерт - это "Кекс к Пасхе" развесом 0,5 кг. Он декорирован как мастичными цветами, так и различными картинками. Также королевой пасхального стола является творожная пасха. Она состоит из изюма, цукатов, задекорирована сливками и мастичным цветком".

Несмотря на автоматизированное производство, украшают пасхальную выпечку вручную.

 
 
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Творожные пасхи с цукатами и пышные куличи с изюмом. Минскхлебпром подготовил сладкие угощения к Пасхе. Чтобы выполнить все заявки, столичные хлебозаводы работают...
 
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