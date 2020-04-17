|
Минскхлебпром подготовил сладкие угощения к Пасхе
17.04.2020 09:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТворожные пасхи с цукатами и пышные куличи с изюмом. Минскхлебпром подготовил сладкие угощения к Пасхе. Чтобы выполнить все заявки, столичные хлебозаводы работают в усиленном режиме - производство практически круглосуточное. В праздничном ассортименте - тематические торты, кексы, пряники, из новинок - маковые пироги.
Наталья Лиходиевская, замначальника отдела маркетинга и сбыта хлебозавода № 3 КУП "Минскхлебпром": "Самым большим объемом продаж пользуется наш классический десерт - это "Кекс к Пасхе" развесом 0,5 кг. Он декорирован как мастичными цветами, так и различными картинками. Также королевой пасхального стола является творожная пасха. Она состоит из изюма, цукатов, задекорирована сливками и мастичным цветком".
Несмотря на автоматизированное производство, украшают пасхальную выпечку вручную.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Творожные пасхи с цукатами и пышные куличи с изюмом. Минскхлебпром подготовил сладкие угощения к Пасхе. Чтобы выполнить все заявки, столичные хлебозаводы работают...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)