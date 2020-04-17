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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эпидситуацию на производствах мониторят столичные предприятия Некоторые создают оперативные штабы по профилактике и реагированию на случаи выявления COVID-19. Так, на МТЗ проводят онлайн-совещания дважды в сутки. Цеха и транспорт...

Некоторые создают оперативные штабы по профилактике и реагированию на случаи выявления COVID-19. Так, на МТЗ проводят онлайн-совещания дважды в сутки. Цеха и транспорт завода регулярно обрабатывают дезраствором, работники трудятся в масках, которые шьют там же, а температуру проверяет охрана. Свои меры ввели и предприятия легкой промышленности. Некоторые, например, повсеместно обязали носить маски, пока избирательно – в зависимости от региона и специфики производства.При этом в Беллегпроме отметили - в крупных столичных цехах в масках работают почти все. Более того, продолжают активно их шить сами. Концерн даже предложил временно оставшимся без работы переквалифицироваться в швей.