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Эпидситуацию на производствах мониторят столичные предприятия

17.04.2020 09:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Некоторые создают оперативные штабы по профилактике и реагированию на случаи выявления COVID-19. Так, на МТЗ проводят онлайн-совещания дважды в сутки. Цеха и транспорт завода регулярно обрабатывают дезраствором, работники трудятся в масках, которые шьют там же, а температуру проверяет охрана. Свои меры ввели и предприятия легкой промышленности. Некоторые, например, повсеместно обязали носить маски, пока избирательно – в зависимости от региона и специфики производства.

Татьяна Лугина,  председатель концерна "Беллегпром": "Если это швеи, которые сидят тесно, скученно на конвейерах, то, конечно, мы более настоятельно рекомендуем директорам, чтобы меры безопасности предпринимали на рабочих местах. То, что у нас есть работа, кажется нам значимее, чем то, если мы в какую-то панику впадем. Мы должны сохранить коллективы, зарплаты людям".

При этом в Беллегпроме отметили - в крупных столичных цехах в масках работают почти все. Более того, продолжают активно их шить сами. Концерн даже предложил временно оставшимся без работы переквалифицироваться в швей.

 
 
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Некоторые создают оперативные штабы по профилактике и реагированию на случаи выявления COVID-19. Так, на МТЗ проводят онлайн-совещания дважды в сутки. Цеха и транспорт...
 
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