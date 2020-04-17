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Общество Красного Креста принимает заявки на инфолинии

17.04.2020 10:28 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Социальные службы по всей стране ежедневно оказывают внимание пожилым и одиноким пенсионерам, которые оказались в вынужденной самоизоляции. По такому принципу работает и Красный Крест. Общество принимает заявки на инфолинии по номерам 201 для мобильных и 122 для стационарных телефонов.
 
 
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Социальные службы по всей стране ежедневно оказывают внимание пожилым и одиноким пенсионерам, которые оказались в вынужденной самоизоляции. По такому принципу...
 
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