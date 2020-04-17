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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Общество Красного Креста принимает заявки на инфолинии Социальные службы по всей стране ежедневно оказывают внимание пожилым и одиноким пенсионерам, которые оказались в вынужденной самоизоляции. По такому принципу...

Социальные службы по всей стране ежедневно оказывают внимание пожилым и одиноким пенсионерам, которые оказались в вынужденной самоизоляции. По такому принципу работает и Красный Крест. Общество принимает заявки на инфолинии по номерам 201 для мобильных и 122 для стационарных телефонов.