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Гуманитарный груз прибыл в Беларусь из Китая

17.04.2020 10:28 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Гуманитарный груз из Пекина прибыл в Минск. Буквально час назад на военном аэродроме в Мачулищах приземлился военный Ил-76. На борту - помощь нашей стране от Китая. Кроме того, часть груза закупили белорусские частные компании и госпредприятия. Всего   около 30 тонн: экспресс-тесты, системы диагностики, лекарства и средства индивидуальной защиты. Доставил груз уже сработавшийся тандем - военные летчики и сотрудники МЧС. 

Это уже второй гуманитарный борт из Китая

В начале апреля в Национальном аэропорту Минск встречали аэробус из Поднебесной. При этом наша страна также дважды оказывала помощь Китаю - в январе и феврале.

 
Теги: Минск
 
 
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Гуманитарный груз из Пекина прибыл в Минск. Буквально час назад на военном аэродроме в Мачулищах приземлился военный Ил-76. На борту - помощь нашей стране от Китая....
 
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