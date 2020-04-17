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В Слонимском районе рыбак выловил огромного - в свой рост - сома. Смотрите, какая рыба!

17.04.2020 13:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Слонима Максим Мирончук в минувшее воскресенье поймал в реке Щара огромного сома — длиной 170 сантиметров и весом 29 килограммов. Из водоема рыбак свой трофей вытаскивал полчаса — пришлось побороться, сообщает «Газета Слонімская».


Фото: gs.by

Рыбу слонимчанин выловил в реке Щара около деревни Василевичи.

 — Пришлось бороться с сомом около получаса, пока его вытащил. Ловил на воблер, — рассказал рыбак.

Кстати, недавно Максим выловил в озере Бездонном около деревни Клепачи почти шестикилограммового жереха.


Фото: gs.by

По словам рыбака, жерех, хоть и не редкая рыба, выловить ее сложно: она оказывает сопротивление, а еще рыбаку надо хорошо маскироваться, потому что жерех — это дневной хищник, которого может спугнуть любая тень на воде. Рыба сразу же уходит в глубину. Максим рассказал, что охотился на «своего» жереха три года и наконец ему улыбнулась удача.

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Житель Слонима Максим Мирончук в минувшее воскресенье поймал в реке Щара огромного сома длиной в 170 сантиметров и весом в 29 килограмм. Из водоема рыбак свой трофей...
 
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