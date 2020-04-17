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В Слонимском районе рыбак выловил огромного - в свой рост - сома. Смотрите, какая рыба!
17.04.2020 13:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель Слонима Максим Мирончук в минувшее воскресенье поймал в реке Щара огромного сома — длиной 170 сантиметров и весом 29 килограммов. Из водоема рыбак свой трофей вытаскивал полчаса — пришлось побороться,
Рыбу слонимчанин выловил в реке Щара около деревни Василевичи.
— Пришлось бороться с сомом около получаса, пока его вытащил. Ловил на воблер, — рассказал рыбак.
Кстати, недавно Максим выловил в озере Бездонном около деревни Клепачи почти шестикилограммового жереха.
По словам рыбака, жерех, хоть и не редкая рыба, выловить ее сложно: она оказывает сопротивление, а еще рыбаку надо хорошо маскироваться, потому что жерех — это дневной хищник, которого может спугнуть любая тень на воде. Рыба сразу же уходит в глубину. Максим рассказал, что охотился на «своего» жереха три года и наконец ему улыбнулась удача.
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Житель Слонима Максим Мирончук в минувшее воскресенье поймал в реке Щара огромного сома длиной в 170 сантиметров и весом в 29 килограмм. Из водоема рыбак свой трофей...
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