В Слонимском районе рыбак выловил огромного - в свой рост - сома. Смотрите, какая рыба!

Источник материала: Tut.by

Житель Слонима Максим Мирончук в минувшее воскресенье поймал в реке Щара огромного сома — длиной 170 сантиметров и весом 29 килограммов. Из водоема рыбак свой трофей вытаскивал полчаса — пришлось побороться, сообщает «Газета Слонімская».



Фото: gs.by

Рыбу слонимчанин выловил в реке Щара около деревни Василевичи.

— Пришлось бороться с сомом около получаса, пока его вытащил. Ловил на воблер, — рассказал рыбак.

Кстати, недавно Максим выловил в озере Бездонном около деревни Клепачи почти шестикилограммового жереха.



Фото: gs.by

По словам рыбака, жерех, хоть и не редкая рыба, выловить ее сложно: она оказывает сопротивление, а еще рыбаку надо хорошо маскироваться, потому что жерех — это дневной хищник, которого может спугнуть любая тень на воде. Рыба сразу же уходит в глубину. Максим рассказал, что охотился на «своего» жереха три года и наконец ему улыбнулась удача.